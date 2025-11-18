Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 10,73 USD ab.
Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 10,73 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 10,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,71 USD. Bisher wurden heute 1.820.628 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.
Am 18.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 75,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,77 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Mio. USD gelegen.
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
