Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 10,40 USD nach.

Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 10,40 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 10,37 USD. Mit einem Wert von 10,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 284.325 Stück.

Bei einem Wert von 43,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 317,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Trump Media Technology ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Mio. USD in den Büchern gestanden.

