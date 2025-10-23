DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.933 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,88 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Trump Media Technology im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend im Aufwind

23.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 15,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,31 EUR -0,49 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 15,87 USD zu. Bei 15,94 USD erreichte die Trump Media Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 340.670 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 244,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Trump Media Technology-Aktie. Bei 15,41 USD fiel das Papier am 22.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 2,90 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

