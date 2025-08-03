DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.323 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.777 -1,1%Euro1,1605 -1,0%Öl68,69 +1,3%Gold3.368 -0,1%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend südwärts

25.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 17,41 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr um 2,6 Prozent auf 17,41 USD ab. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,26 USD. Bei 17,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 451.746 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 214,16 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 32,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

