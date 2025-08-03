Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend mit Kurseinbußen

Trump Media Technology im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Der Trump Media Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 17,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 1,8 Prozent auf 17,63 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 17,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,85 USD. Bisher wurden heute 370.935 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Gewinne von 210,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 11,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,35 Prozent.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen