TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Mittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 7,09 EUR. Bei 7,12 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.481.339 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Gewinne von 25,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,74 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,43 EUR an.

Am 14.05.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 07.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 19.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je TUI-Aktie.

