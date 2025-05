TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,09 EUR.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,09 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,12 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 7,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Bisher wurden heute 67.869 TUI-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,28 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,066 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,43 EUR.

Am 14.05.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,65 Mrd. EUR eingefahren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 19.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

