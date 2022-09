Uber Aktie News: Uber reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Uber 29,00 EUR

1,70% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 29,17 EUR zu. Bei 29,25 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,88 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,00 USD.

Am 02.08.2022 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.073,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.929,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Uber am 09.11.2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -4,647 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie steigt: Uber baut App mit ÖPNV-Verbindungen aus

JPMorgan-Analyst rechnet mit Erholungsphase am Aktienmarkt - diese Aktien dürften besonders profitieren

Uber mit überzeugenden Zahlen: Uber-Aktie schnellt zweistellig hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com