Aktienentwicklung

Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit Kursplus

04.06.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 65,06 USD nach oben.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 59,58 EUR 0,35 EUR 0,59% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 65,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 65,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.564 Uber-Aktien. Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 20,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,61 USD am 08.06.2023. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 68,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 08.05.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,13 Mrd. USD im Vergleich zu 8,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die Uber-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,865 USD je Aktie in den Uber-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl Delivery Hero-Aktie +26%, Uber-Aktie etwas leichter: Foodpanda-Geschäft in Taiwan geht an Uber Uber-Aktie stürzt ab: Uber bleibt in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com