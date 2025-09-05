Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagabend gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 94,08 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 94,08 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 94,30 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,63 USD. Bisher wurden heute 1.074.173 Uber-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,94 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

