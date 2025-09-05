Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagabend gestärkt
Die Aktie von Uber zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 94,08 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 94,08 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 94,30 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 91,63 USD. Bisher wurden heute 1.074.173 Uber-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.12.2024 Kursverluste bis auf 59,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,94 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen