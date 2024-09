Uber Aktie News: Uber macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 70,76 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 70,76 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 71,18 USD. Bei 71,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 241.952 Uber-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 16,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,09 USD ab. Mit Abgaben von 43,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,70 Mrd. USD – ein Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,07 USD je Uber-Aktie.

