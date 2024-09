Uber Aktie News: Uber springt am Nachmittag an

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 71,98 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 71,98 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 72,55 USD. Bei 72,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 832.224 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD. Mit einem Zuwachs von 14,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 44,30 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,07 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

