Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen
Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagabend gestärkt

15.09.25 20:24 Uhr
Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Montagabend gestärkt

Die Aktie von Uber gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 98,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,55 EUR 2,70 EUR 3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 98,20 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 98,50 USD. Bei 96,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 1.120.822 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 98,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 39,58 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,47 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern

Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
