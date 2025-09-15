Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend im Minusbereich

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 97,89 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 97,89 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,02 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,42 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.096.672 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,70 USD) erklomm das Papier am 16.09.2025. Mit einem Zuwachs von 1,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 39,39 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

