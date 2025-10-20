Uber Aktie News: Uber am Abend gefragt

Uber im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 93,98 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 93,98 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 94,37 USD zu. Mit einem Wert von 93,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 670.780 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). 8,51 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,47 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Uber.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,91 USD im Jahr 2025 aus.

