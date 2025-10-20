DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag

20.10.25 16:09 Uhr
Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Uber zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 94,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
80,84 EUR 1,45 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 94,13 USD. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 94,21 USD. Bei 93,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 270.744 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 101,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
