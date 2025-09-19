Uber Aktie News: Uber reagiert am Montagnachmittag positiv

Uber im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 100,18 USD.

Das Papier von Uber legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 100,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 101,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 99,20 USD. Bisher wurden heute 1.026.044 Uber-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 101,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 1,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 40,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,70 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

