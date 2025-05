Uber Aktie News: Uber büßt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 87,08 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 87,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 86,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 408.631 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 93,60 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 54,99 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Fahrten nur mit Fahrerinnen für Frauen ein

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Uber-Aktie reagiert mit Kursrutsch auf enttäuschende Umsätze trotz schwarzer Zahlen