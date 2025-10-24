Uber Aktie News: Uber tritt am Nachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Uber zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Uber-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 94,62 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 94,62 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 95,04 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 93,94 USD. Mit einem Wert von 94,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 302.302 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 37,30 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Uber die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
