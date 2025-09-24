Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 97,03 USD.

Die Uber-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,03 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 95,95 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,12 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 347.674 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 4,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 63,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

