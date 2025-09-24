Uber Aktie News: Uber am Abend verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 96,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 96,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 95,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 766.970 Uber-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 38,82 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

