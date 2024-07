Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 64,71 USD. Bei 65,15 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 518.326 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,87 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,09 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,05 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 0,877 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

