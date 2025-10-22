DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -3,3%Nas22.630 -1,4%Bitcoin93.231 -0,4%Euro1,1615 +0,1%Öl62,75 +1,8%Gold4.054 -1,7%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

22.10.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Rohstahlproduktion sinkt im September um 0,6%

Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt unter Druck. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte, sank die Produktion im September um 0,6 Prozent auf 2,97 Millionen Tonnen. Für die ersten neun Monate stand ein Rückgang von knapp 11 Prozent zu Buche.

Britische Aufsicht verstärkt Überwachung von Google und Apple

Die britische Wettbewerbsaufsicht schaut bei Apple und Google künftig genauer hin. Wie die Behörde CMA mitteilte, will sie die Überwachung der mobilen Ökosysteme der beiden US-Konzerne im Rahmen eines neuen Gesetzes verstärken.

US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,961 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1 Million Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,524 Millionen Barrel erhöht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)