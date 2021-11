zooplus-Aktie etwas schwächer: zooplus drängt zur Annahme des Angebots von EQT und Hellman & Friedman

Zum 1. November um 18 Uhr MEZ habe die Annahmequote bei rund 26 Prozent (einschließlich der unwiderruflichen Andienungszusagen von rund 17 Prozent des Grundkapitals) gelegen, teilte zooplus mit. Die Offerte mit einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie endet am 3. November um 24 Uhr MEZ.

Die Investoren bieten über die Holdinggesellschaft Zorro Bidco 480 Euro je zooplus-Aktie in bar. Die Aktionäre würden nur dann von der signifikanten Prämie profitieren, wenn die Mindestannahmeschwelle erreicht werde, so zooplus. Die Investoren zahlen einen Aufschlag von 85 Prozent auf den Aktienkurs an dem Tag, bevor Hellman & Friedman sein erstes Übernahmeangebot veröffentlichte.

Die zooplus-Aktie verliert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,25 Prozent auf 476,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

