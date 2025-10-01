DAX23.988 +0,5%Est505.554 +0,4%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +1,4%Nas22.531 -0,6%Bitcoin99.209 +2,1%Euro1,1753 +0,1%Öl65,45 -2,4%Gold3.867 +0,2%
Ukraine erhält von EU weitere vier Milliarden Euro Kredit

01.10.25 15:18 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat nach Angaben aus Kiew der Ukraine eine weitere Kredit-Tranche in der Höhe von vier Milliarden Euro überwiesen. "Die Tranche wurde von Einnahmen aus eingefrorenen Geldern der russischen Zentralbank in der EU finanziert", schrieb die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bei Telegram. Es sei ein wichtiges Signal Europas, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu erhöhen. Swyrydenko dankte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis für ihre Unterstützung.

In einer Mitteilung schrieb das Finanzministerium in Kiew, dass die Kreditgelder für Ausgaben in den Bereichen Soziales und Wiederaufbau, aber auch im Militärbereich verwendet werden können.

Die Nutzung eingefrorener russischer Mittel für den Bedarf der Ukraine stehe weiter auf der Tagesordnung bei Treffen mit europäischen Vertretern, sagte Finanzminister Serhij Martschenko gemäß der Mitteilung. Der Kreml hatte dies erst kürzlich als "Diebstahl" bezeichnet.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. Mehr als 40 Prozent des ukrainischen Staatshaushalts werden mit ausländischen Mitteln bestritten. Die Europäische Union ist seit Kriegsbeginn im Februar 2022 nach Angaben aus Kiew zum größten Geber direkter Haushaltshilfen für die Ukraine geworden./ast/DP/he