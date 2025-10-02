DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +5,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.158 +0,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl65,68 +0,4%Gold3.867 ±0,0%
MÄRKTE ASIEN/Fester - Kospi auf Rekordhoch

02.10.25 06:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
86,30 EUR 2,01 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evolution Mining Ltd
5,97 EUR -0,03 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lasertec Corp
117,00 EUR 2,00 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Liontown Resources LtdShs
0,48 EUR -0,04 EUR -6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pilbara Minerals Ltd
1,39 EUR 0,03 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Westgold Resources Ltd Registered Shs
2,75 EUR 0,38 EUR 16,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
KOSPI
3.455,8 PKT 31,2 PKT 0,91%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Deutlich nach oben geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv; die Anleger an der Wall Street nehmen den ungelösten Haushaltsstreit und die daraus resultierende vorübergehende Schließung von Behörden ("Shutdown") relativ gelassen. Marktteilnehmer verweisen auf Spekulationen, dass eine sich weiter eintrübende Wirtschaftslage als Folge des Shutdown die US-Notenbank zu weiteren Zinssenkungen veranlassen könnte. Das stütze die Aktienkurse.

Wer­bung

Angeführt werden die asiatischen Handelsplätze von der Börse in Seoul, wo der Kospi um 3 Prozent zulegt und ein Rekordhoch erreicht. Eine Partnerschaft mit OpenAI bei KI-Chips treibt die Kurse der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix um 4,6 und 10,3 Prozent nach oben.

Technologiewerte geben auch dem Hang-Seng-Index in Hongkong Rückenwind, der um 1,5 Prozent steigt. Die Börse in Shanghai ist derweil noch immer wegen eines Feiertags geschlossen.

In Tokio rückt der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent vor. Gesucht sind Aktien der Halbleiterbranche wie Lasertec (+2%), Tokyo Electron (+7,6%) oder Advantest (+1,9%).

Wer­bung

Der Aktienmarkt in Sydney liegt 1,2 Prozent im Plus. Zu den führenden Gewinnern gehören Aktien des Lithium-Bergbaus. Die US-Regierung erwägt den Einstieg bei Produzenten sogenannter kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Im Gegenzug könnte Australien Zollerleichterungen erhalten. Pilbara Minerals verbessern sich um 5,1 und Liontown um 10,8 Prozent. Aktien von Goldminenbetreibern profitieren vom Höhenflug des Goldpreises, der von Rekord zu Rekord eilt. Unter anderem steigen Evolution Mining um 2,8 und Westgold Resources um 7,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.950,00 +1,2% +8,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 44.900,16 +0,8% +12,6% 08:30

Kospi (Seoul) 3.558,04 +3,0% +48,3% 08:30

Shanghai-Comp. 3.882,78 +0,5% +15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.245,68 +1,5% +34,0% 10:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1734 0,0 1,1732 1,1751 +13,4%

EUR/JPY 172,70 0,1 172,53 173,02 +6,6%

EUR/GBP 0,8707 0,0 0,8702 0,8734 +5,5%

GBP/USD 1,3478 -0,0 1,3480 1,3455 +7,5%

USD/JPY 147,17 0,1 147,05 147,24 -6,0%

USD/KRW 1.401,20 -0,1 1.402,80 1.403,20 -4,8%

USD/CNY 7,1151 0,0 7,1116 7,1094 -1,4%

USD/CNH 7,1326 0,1 7,1282 7,1258 -2,8%

USD/HKD 7,7804 -0,0 7,7820 7,7823 +0,2%

AUD/USD 0,6616 0,0 0,6614 0,6607 +6,9%

NZD/USD 0,5827 0,2 0,5815 0,5805 +3,6%

BTC/USD 118.629,50 0,9 117.616,90 114.609,70 +20,9%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,75 61,39 +0,6% +0,36 -13,0%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.866,33 3.865,73 +0,0% +0,60 +46,9%

Silber 47,27 47,325 -0,1% -0,06 +61,4%

Platin 1.333,41 1.329,96 +0,3% +3,45 +52,5%

Kupfer 4,91 4,88 +0,6% +0,03 +19,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 00:36 ET (04:36 GMT)

