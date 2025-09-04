Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend mit Verlusten

So entwickelt sich Ulta Beauty

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 515,85 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 2,6 Prozent auf 515,85 USD. Bei 515,01 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 529,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 102.904 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 539,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 24,36 USD je Aktie belaufen.

