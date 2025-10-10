Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Ulta Beauty

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 566,66 USD nach oben.

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 566,66 USD. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 566,66 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 564,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.329 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 45,47 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,46 USD je Ulta Beauty-Aktie.

