DAX24.585 -0,1%Est505.615 -0,2%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,83 +1,7%Nas23.078 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.982 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
So entwickelt sich Ulta Beauty

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag im Aufwind

10.10.25 16:09 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 566,66 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
483,00 EUR -1,30 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie konnte um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 566,66 USD. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 566,66 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 564,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.329 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 309,02 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ulta Beauty-Aktie 45,47 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,46 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen