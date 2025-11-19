Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag tiefer

Kurs der Ulta Beauty

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 506,22 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 506,22 USD. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 504,75 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 506,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.969 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 572,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ulta Beauty-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 38,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,49 USD je Aktie aus.

