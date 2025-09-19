Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 518,44 USD abwärts.
Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 518,44 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 517,50 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 522,39 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.567 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 539,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 3,97 Prozent zulegen. Am 14.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 309,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,42 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
