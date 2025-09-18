Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagabend mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 522,58 USD.

Die Aktie verlor um 20:04 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 522,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 519,42 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 534,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.033 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 539,00 USD an. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 3,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 69,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Ulta Beauty ein EPS in Höhe von 24,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

