Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 527,74 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 527,74 USD. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 526,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 534,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.272 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 539,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2025). Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 2,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,44 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Ulta Beauty hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,37 USD je Aktie aus.

