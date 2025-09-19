Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Montagabend ins Minus
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 515,00 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 19:55 Uhr 1,2 Prozent auf 515,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 515,00 USD. Mit einem Wert von 522,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.508 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 539,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 4,66 Prozent zulegen. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 40,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2,55 Mrd. USD eingefahren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,42 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
