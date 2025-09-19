DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,2%Dow46.410 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Warum der Euro zum US-Dollar etwas zulegen kann Warum der Euro zum US-Dollar etwas zulegen kann
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Montagabend ins Minus

22.09.25 20:25 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Montagabend ins Minus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 515,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
441,80 EUR -10,30 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 19:55 Uhr 1,2 Prozent auf 515,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 515,00 USD. Mit einem Wert von 522,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.508 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 539,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 4,66 Prozent zulegen. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 40,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2,55 Mrd. USD eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen