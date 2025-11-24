DAX23.290 +0,9%Est505.549 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.717 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1523 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.092 +0,7%
Ulta Beauty im Fokus

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty macht am Montagnachmittag Boden gut

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 517,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
445,70 EUR 1,80 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 517,08 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 518,01 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 517,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.652 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD an. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 10,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 40,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,30 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,51 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

