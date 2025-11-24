Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty zieht am Montagabend an

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 526,21 USD zu.

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 526,21 USD. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 526,57 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 517,67 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 59.809 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 70,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 lud Ulta Beauty zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

