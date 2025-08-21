Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Abend schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 523,35 USD ab.

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 523,35 USD abwärts. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 520,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 524,47 USD. Bisher wurden heute 97.150 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 534,06 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 2,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Ulta Beauty-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Ulta Beauty veröffentlichte am 29.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,47 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2,85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 2,73 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 23,68 USD je Aktie.

