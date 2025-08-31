Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Abend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,03 USD.

Das Papier von Under Armour legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 5,03 USD. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,07 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 1.280.323 Stück.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,80 USD ab. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 4,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,068 USD je Aktie belaufen.

