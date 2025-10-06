DAX24.419 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.349 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.889 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Under Armour im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 4,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,28 EUR -0,04 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 4,99 USD. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,97 USD nach. Bei 5,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.942 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 138,42 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 4,73 USD. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 5,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Under Armour-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,055 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

