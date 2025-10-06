Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain

So entwickelt sich Under Armour

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,03 USD ab.

Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 5,03 USD abwärts. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,97 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 659.802 Under Armour-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,89 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,73 USD am 26.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 08.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,055 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

