Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 4,58 USD.

Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 4,58 USD nach. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 673.500 Under Armour-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 159,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 2,73 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,215 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

