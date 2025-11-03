DAX24.124 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.806 +0,3%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagnachmittag stabil

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Under Armour zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Under Armour-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 4,61 USD.

Die Under Armour-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 4,61 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 4,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 145.846 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 11,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 157,81 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 4,45 USD. Mit einem Kursverlust von 3,47 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,215 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

