Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,51 USD zu.

Das Papier von Under Armour legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 4,51 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,51 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,44 USD. Zuletzt wurden via New York 230.741 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 163,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 4,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,66 Prozent.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,053 USD in den Büchern stehen haben wird.

