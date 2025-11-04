Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 4,48 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 4,48 USD ab. Bei 4,44 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 4,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 851.932 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 165,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,76 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,25 USD aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,053 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

