Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Blick auf Under Armour-Kurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Under Armour

04.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 4,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
3,88 EUR -0,14 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,4 Prozent auf 4,46 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Under Armour-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,44 USD aus. Bei 4,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2025 (4,44 USD). Mit Abgaben von 0,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. USD gelegen.

Am 06.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,053 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

