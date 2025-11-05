DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.565 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,54 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Fokus auf Aktienkurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochabend gesucht

05.11.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochabend gesucht

Die Aktie von Under Armour zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 4,62 USD.

Das Papier von Under Armour konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 4,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,66 USD. Bei 4,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.628.871 Under Armour-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 157,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (4,44 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 3,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,25 USD.

Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,053 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

