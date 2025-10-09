Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend auf rotem Terrain

Under Armour im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 4,82 USD nach.

Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 4,82 USD abwärts. Bei 4,79 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,96 USD. Bisher wurden heute 949.217 Under Armour-Aktien gehandelt.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 59,49 Prozent niedriger. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,73 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,055 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

