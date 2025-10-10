Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 4,82 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 104.070 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 59,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 4,73 USD. Mit einem Kursverlust von 1,97 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,055 USD im Jahr 2026 aus.

