Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag auf grünem Terrain

10.10.25 16:09 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 4,82 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 104.070 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 59,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 4,73 USD. Mit einem Kursverlust von 1,97 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,055 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

