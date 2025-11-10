Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 4,54 USD ab.

Die Under Armour-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 4,54 USD. In der Spitze fiel die Under Armour-Aktie bis auf 4,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,69 USD. Bisher wurden via New York 165.708 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,96 USD erreichte der Titel am 09.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 58,60 Prozent niedriger. Bei 4,36 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,25 USD für die Under Armour-Aktie.

Am 06.11.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,200 USD je Aktie.

