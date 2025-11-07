DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.954 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,63 +0,1%Gold4.001 +0,6%
So bewegt sich Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour präsentiert sich am Abend stärker

07.11.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour präsentiert sich am Abend stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Under Armour. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,58 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,58 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Under Armour-Aktie sogar auf 4,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,51 USD. Zuletzt wurden via New York 1.476.748 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 159,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 4,36 USD. Mit einem Kursverlust von 4,91 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,25 USD für die Under Armour-Aktie.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,040 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.net

