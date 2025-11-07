DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Kursentwicklung

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagnachmittag im Plus

07.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 4,64 USD.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 4,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Under Armour-Aktie bei 4,68 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 426.102 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 156,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,36 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 6,14 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,25 USD an.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,040 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

